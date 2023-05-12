В Ростовской области собираются учредить День реки Дон

Губернатор Василий Голубев принял участие в открытии акции «Вода России» Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области ежегодно, в следующую после Дня Победы субботу, планируют отмечать День реки Дон. Об этом на открытии акции «Вода России» объявил губернатор Василий Голубев.

- На днях ко мне обратились с предложением учредить экологический праздник - День реки Дон. Поддержал эту идею. Думаю, он понравится жителям региона. Этот праздник заставит всех нас задуматься о состоянии реки и о том, как мы себя чувствуем, живя на берегах Дона, - сказал Василий Голубев.

Добавим, сегодня, 12 мая, десятый сезон акции «Вода России» открыли в станице Старочеркасской.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Василий Голубев, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин, заместитель главы Минприроды России Павел Барышев и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Вместе с волонтерами участники встречи провели уборку на берегу Дона. Также в реку выпустили более 7 тысяч штук молоди сазана и белого амура. С этого мероприятия стартовала серия из двух тысяч субботников, которые пройдут по всей стране.

Напомним, Дон в Ростовской области питают сотни малых рек, И сейчас ведется их системная расчистка. За шесть лет уже привели в порядок более 91,6 км. Эту работу в рамках проекта по оздоровлению главной водной артерии региона планируют продолжить в дальнейшем.

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