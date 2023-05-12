Жителей Ростовской области накажут за неявку на военные сборы в 2023 году

Продолжительность сбора не может превышать двух месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Ростовской области напомнили об ответственности в случае неявки на военные сборы, которые указом от 10 мая 2023 года объявил президент Владимир Путин.

По данным донских властей, меры воздействия предполагаются по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). За такое нарушение могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее замгубернатора Вадим Артемов сообщил, что жителей Дона, призванных на сборы, не будут отправлять в зону специальной операции.

- По закону продолжительность сбора не может превышать двух месяцев, а периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года, - прокомментировал Вадим Артемов.

Добавим, перечень граждан, не подлежащих участию в сборах, контролируется статьей федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

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