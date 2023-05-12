Контрактникам Ростовского мотострелкового батальона выплатят по 150 тысяч рублей

Власти опубликовали постановление о единовременной выплате Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области утвердили единовременную выплату в 150 тысяч рублей для бойцов, поступивших на службу по контракту в Ростовский св. Георгия мотострелковый батальон 144-й мотострелковой бригады 40-го армейского корпуса ЮВО. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Документ от 10 мая 2023 года можно найти на портале правовой информации донского региона.

Военному комиссариату Дона рекомендовали в течение 30 дней предоставлять данные о добровольцах, заключивших контракт.

После этого в власти региона в течение 5 дней должны будут подготовить постановление о выделении средств. Затем еще около 5 дней потребуется на то, чтобы перечислить деньги каждому отдельному добровольцу.

Добавим, выплаты собираются выделять из резервного фонда правительства Ростовской области.

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Все отправления будут передавать в Минобороны (подробности)