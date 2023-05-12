Осужденный за изнасилование в Ростовской области оскорбил помощницу прокурора

Приговор суда еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 12 мая, Октябрьский районный суд Ростовской области признал местного жителя виновным в оскорблении помощницы прокурора, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Так, мужчина, обвиняемый по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», во время судебного заседания оскорбил помощницу прокурора, которая представляла сторону обвинения. Ей он высказал ряд нецензурных слов.

Во время разбирательства по делу мужчина не признал свою вину и от дачи показаний отказался, сославшись на стать 51 Конституции России.

За оскорбление представителя власти мужчине назначили наказание 320 часов обязательных работ. По совокупности преступлений, частично сложив назначенное наказание, в итоге его приговорили к трем годам, шести месяцам и 20 дням лишения свободы.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и мужчины еще есть время его обжаловать.

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