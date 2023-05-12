В домах некоторых жителей Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

Об отключении предупреждает «Ростовводоканал» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В домах некоторых жителей Ростова-на-Дону из-за строительства моста через Ростовское море на сутки отключат воду. Ресурс не будут подавать с 8:30 часов 16 мая до 8 часов 17 мая, предупреждает «Ростовводоканал».

Отключение затронет:

- инфекционную больницу на улице Ходоша, 15;

- поселок Камышеваха - Аксайская ПМК;

- ЖК «Платовский»;

- поселок Музыкантов;

- СНТ Афганец, Космос, Агропром, Париж;

- улицу Шолохова-Синявского, 20 - пожарная часть.

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