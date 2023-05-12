В Новочеркасске в школе №14 открыли «Парту героя» в честь участника СВО Максима Сонина

Максим Сонин останется для своих земляков примером мужества, самоотверженности и патриотизма. Фото: правительство области.

В школе №14 города Новочеркасска открыли «Парту героя», посвященную памяти Максима Сонина — участника специальной военной операции.

Максим погиб в ходе выполнения боевого задания 18 января 2023 года, защищая территорию Луганской Народной Республики от украинских националистов в составе казачьего батальона «Дон».

На торжественной церемонии присутствовали родители Максима Елена Ивановна и Валерий Олегович, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, Герой России генерал-полковник Михаил Лабунец, градоначальник Юрий Лысенко, педагоги, ученики школы и казаки.

Максима помнят с теплотой как одноклассники, так и учителя. По словам преподавателей ЮРГПУ (НПИ), где он учился, вступление в ряды Платовской казачьей сотни оказало большое влияние на его характер, и командир взвода платовцев всегда был предан завету предков-казаков и до последней капли крови защищал Отечество.

— Вы воспитали настоящего патриота, настоящего защитника Родины, истинного донского казака, — обратился к Елене и Валерию Сониным замгубернатора Сергей Бодряков. — Искренне преклоняюсь перед вами, у вас хватило сил и мужества воспитать достойного человека, достойного сына своего Отечества. От имени губернатора Ростовской области Василия Голубева я хотел бы выразить вам слова соболезнования в связи с большой и невосполнимой утратой.

Генерал-полковник Михаил Лабунец подчеркнул необходимость сохранения памяти о смелости и героизме лейтенанта Максима Сонина для будущих поколений. В своем выступлении он отметил, что Максим был обычным мальчиком, но когда пришло время защищать Родину, он добровольно отправился на фронт и совершил героический подвиг, не задумываясь о последствиях. Генерал уверен, что память о Максиме Сонине будет жить вечно.

В знак уважения к герою, собравшиеся минутой молчания почтили его память и возложили цветы к его портрету. Максим Сонин останется для своих земляков примером мужества, самоотверженности и патриотизма.

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