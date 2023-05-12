В Ростове-на-Дону гала-концертом завершился региональный этап «Российской студенческой весны-2023»

В региональном фестивале приняли участие больше 15 тысячи студентов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове состоялся гала-концерт по случаю завершения регионального этапа «Российской студенческой весны-2023». Об этом сообщили на сайте общественной палаты Ростовской области. В региональном фестивале приняли участие больше 15 тысяч студентов. Мероприятие проходило по девяти направлениям: «Мода» и «Арт», «Вокальное», «Танцевальное» «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа» и «Видео».

Среди всех выступающих выбрали около 150 лучших студентов, которые выступили на гала-концерте в Областном доме народного творчества. Отметим, что в 2023 году финальный этап состоится в Перми. «Российская студенческая весна» пройдет с 26 мая по 1 июня, а для учащихся колледжей и техникумов — в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня.

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