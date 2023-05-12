В ростовской коммуналке соседка искусала хозяйку кота и ранила ее защитницу

Ростовчанки устроили драку из-за кота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Ростова, в коммунальной квартире, расположенной на улице Кашарской, между соседками случился конфликт, который закончился больницей для одной участницы, и судом — для другой. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел поздним вечером на общей кухне.

«ЖИВОТНЫМ НА СТОЛЕ НЕ МЕСТО!»

- Собственница одной из комнат, 43-летняя Ирина (все имена изменены - прим.ред.), в начале 12-го ночи собиралась в гости, - говорит источник издания.

В ожидании такси женщина вышла на общую кухню и тут увидела, как кот ее соседки забрался на обеденный стол.

- Животным на столе не место! - в довольно резкой форме сделала Ирина замечание хозяйке пушистика.

Та в свою очередь оказалась не из робкого десятка и за словом в карман не полезла. Между женщинами завязалась ссора. Ирина уже не сдерживала эмоции и стала переходить на личности.

- Хозяйка кота закрыла ей рот руками, а в ответ Ирина укусила ее за палец, да с такой силой, что из мизинца полилась кровь , - говорит источник издания.

ДРАКА ПРОДОЛЖИЛАСЬ УЖЕ НА ПОЛУ

Укушенная сдаваться не собиралась. Хозяйка кота попыталась дать отпор противнице, в итоге женщины вцепились друг другу в волосы и даже упали на пол. На шум и крики сбежались другие жильцы. Скандал набирал обороты и становился массовым.

Одна из новых участниц склоки, Наталья, попыталась пристыдить ругающихся дам. Так вышло, что минут за 10 до этого она резала овощи, поэтому выскочила из комнаты с ножом в руке. В какой-то момент Ирина выхватила острый предмет и дважды нанесла им удар Наталье.

Пострадавшая сама вызвала скорую и полицию. Врачи отвезли женщину в больницу, а в отношении Ирины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Суд назначил ростовчанке наказание в виде 150 часов обязательных работ. Это общественно-полезные работы: уборка улиц, парков, территорий общего пользования, покраска лавочек, бордюров и тому подобное, которые не оплачиваются и осуществляются по месту жительства осужденного, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

Сама же Ирина признала вину, попросила прощения у раненой и оплатила ее лечение.

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