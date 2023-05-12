В Таганроге достроили причал для пассажирских перевозок

Уже в скором времени в порту планируют остановиться четыре круизных судна. Фото: министерство транспорта Ростовской области

В Таганроге достроили 140-метровый плавучий морской причал. Об этом сообщили на сайте министерства транспорта по Ростовской области.

Власти проверили готовность нового плавучего причала для пассажирских судов. Отметим, что решение по созданию морского объекта было принято два года назад.

Так, специалисты разработали проект и изготовили плавучий причал. Кроме того, подрядчики провели работы по углублению дна водоема Таганрога.

- Причал выполнен из композитных материалов и состоит из восьми соединенных между собой секций по 12 метров. Его общая длина составляет 96 метров, ширина 16 метров и высота два метра, – сообщили на сайте минтраса региона.

Уже в текущем году в порт приморского города планируется четыре захода круизных судов.

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