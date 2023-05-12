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НовостиОбщество12 мая 2023 17:17

В Новочеркасске будут судить 32-летнюю женщину, сбившую на авто пешехода

Автомобилистка, не имея прав, ехала рядом с ТЦ и не увидела 25-летнюю девушку
Лейла МИРИШОВА
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске перед судом предстанет 32-летняя женщина, сбившая пешехода. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.

Трагедия произошла в январе. По версии следствия, автомобилистка за рулем машины "Дэу", не имея водительских прав, двигалась рядом с торговым центром на проспекте Баклановском. Рядом шла 25-летняя девушка. Водитель иномарки не заметила пешехода и сбила ее. От полученных травм та скончалась на месте происшествия. Испугавшись наказания, женщина уехала.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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