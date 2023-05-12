В Ростовской области в массовом ДТП пострадал 71-летний водитель

Пострадавшего водителя доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с большегрузом пострадал 71-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» 12 мая около 14:50.

По предварительной информации, 71-летний водитель «Хендай Крета» хотел выехать на полосу встречного движения. В результате легковушка на всей скорости врезалась в грузовик «Скания» с полуприцепом, под управлением 25-летнего шофера. После чего, влетела в «Мерседес» с полуприцепом «Шмитц».

- В результате ДТП пострадал водитель «Хендай Крета». С травмами его доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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