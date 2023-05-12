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НовостиОбщество12 мая 2023 18:20

В Ростове-на-Дону состоится урок по безопасному вождению электросамокатов

Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой
Лейла МИРИШОВА
Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой

Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой

Фото: Яна АСТАХОВА

Ростовчан приглашают на урок по безопасному вождению электросамоката. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой. Оно будет длиться с 13 до 18 часов. В процессе горожанам специалисты объяснят, чем опасны поездки вдвоем на одном самокате, а также в нетрезвом виде. Также инструкторы поделятся секретами этики для самокатчиков.

После теории все "ученики" могут попробовать советы на практике. Для них подготовят полосу препятствий. Отметим, что принять участие в уроке могут горожане с 16 лет.

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