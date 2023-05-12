В Ростове-на-Дону состоится урок по безопасному вождению электросамокатов

Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой Фото: Яна АСТАХОВА

Ростовчан приглашают на урок по безопасному вождению электросамоката. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Занятие состоится 13 мая на площадке перед Донской публичной библиотекой. Оно будет длиться с 13 до 18 часов. В процессе горожанам специалисты объяснят, чем опасны поездки вдвоем на одном самокате, а также в нетрезвом виде. Также инструкторы поделятся секретами этики для самокатчиков.

После теории все "ученики" могут попробовать советы на практике. Для них подготовят полосу препятствий. Отметим, что принять участие в уроке могут горожане с 16 лет.

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