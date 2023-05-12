В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 11-летнего мальчика

Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 12 мая около 19 часов.

По предварительной информации, 44-летний водитель «Хендай Элантра» двигался по трассе «Новочеркасск-Багаевская». В этот момент на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка. Известно, что он перебегал дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)