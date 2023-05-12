В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде

Пострадавшего доставили на берег. Фото: Областная служба спасения на воде.

В Цимлянке мужчина чуть не утонул, катаясь на сапборде. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде. Происшествие случилось вечером 12 мая в акватории Цимлянского водохранилища.

По информации ведомства, мужчина решил прокатиться на сапборде. Во время движения он не смог удержать равновесие и упал в холодную воду, у которой температура была не выше +10 градусов. Из-за этого у мужчины сковало мышцы и он не мог полноценно двигаться. Сотрудники Цимлянского подразделения областной службы спасения на воде увидели тонущего и достали его из воды.

- Пострадавшего доставили на берег. После чего спортсмен, взяв свой сап, поспешил уйти, отказавшись от предложенной медицинской помощи, – сообщили в ведомстве.

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