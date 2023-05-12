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НовостиПроисшествия12 мая 2023 20:17

В Ростове на Текучева водитель иномарки сбил мать с 15-летней дочерью

С травмами их доставили в больницу
Лейла МИРИШОВА
ДТП произошло на улице Текучева

ДТП произошло на улице Текучева

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил мать и дочь. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 12 мая.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Шевроле Ланос» двигался по улице Текучева. При повороте налево на регулируемом перекрестке он сбил 52-летнюю женщину и 15-летнюю девушку. Известно, что они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, – отметили в ведомстве.

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