В Ростове в выходные, 12 и 13 мая, обещают до 22 градуса тепла

Теплую погоду прогнозируют в Ростове в эти выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплые выходные без осадков.

Так, в субботу утром, 13 мая, в донской столице столбик термометра покажет 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21, а вечером прогнозируют +16. День будет облачным. Порывы ветра составят 4-5 метров в секунду.

В воскресенье, 14 мая, утром в донской столице 20 градусов тепла, днем + 22, вечером +17. День будет облачным, без дождя. Порывы ветра составят два — три метра в секунду.

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