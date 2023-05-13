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НовостиОбщество13 мая 2023 6:12

В Ростове в выходные, 12 и 13 мая, обещают до 22 градуса тепла

Рассказываем подробно, какой будет погода в субботу и в воскресенье
Анна ШИЛЯЕВА
Теплую погоду прогнозируют в Ростове в эти выходные

Теплую погоду прогнозируют в Ростове в эти выходные

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплые выходные без осадков.

Так, в субботу утром, 13 мая, в донской столице столбик термометра покажет 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21, а вечером прогнозируют +16. День будет облачным. Порывы ветра составят 4-5 метров в секунду.

В воскресенье, 14 мая, утром в донской столице 20 градусов тепла, днем + 22, вечером +17. День будет облачным, без дождя. Порывы ветра составят два — три метра в секунду.

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