В Ростове в воскресенье, 14 мая, будут массово отключать воду на несколько недель

На Западном и в центре Ростова отклчат горячую воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 14 мая, в нескольких районах города начнутся отключения горячей воды. Эта мера связана с техническими работами и с подготовкой к новому отопительному сезону.

Так, с 14 мая по 7 июня горячей воды не будет на Западном и в центре. Потерпеть неудобства придется жителям домов, расположенных на следующих улицах: Малиновского, Доватора , Мадояна , Стачки, Заводская, Каширская. Не будет горячей воды и в микрорайоне «Левенцовский».

В центре горячей воды не будет на Пушкинской, Буденновском, Серафимовича, Сиверса , на Маркова, Локомотивной, Мечникова , Чехова, Текучева.

Как рассказали в пресс-службе администрации донской столицы, по вопросу подготовку к отопительному сезону 2023-2024 состоялось заседание.

- Департаментом ЖКХ и энергетики на заседании штаба был представлен план подготовки города к предстоящему отопительному сезону, включающий комплекс мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. План уже утвержден постановлением главы администрации города и направлен ответственным исполнителям, - прокомментировали в мэрии.

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