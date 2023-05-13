В Ростовской области построят завод про производству корма для рыбы

В Азовском районе строят новый зовод. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области реализуется ряд инвестпроектов, среди которых — строительство завода в Азовском районе. На нем будут изготавливать корм для рыбы. Объем инвестиций в проект составляет примерно 800 млн рублей.

- Строительство предприятия стартовало в прошлом году. На данный момент выполнено более 70% работ. Окончание строительства по плану – в середине 2024 года, но инвестор не исключает более ранних сроков завершения работ и ввода в эксплуатацию, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Предприятие разместится на площади свыше 5000 квадратных метров. На нем будут изготавливать корм для ценных объектов аквакультуры : для осетра, форели, лосося, кеты, белуги. Планируемый объем производства кормов – 30 тысяч тонн в год.

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