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НовостиПроисшествия13 мая 2023 8:24

В Ростовской области в аварии с мотоциклом пострадали двое человек

ЧП произошло в Волгодонске
Анна ШИЛЯЕВА
От удара мотоцикл превратился в груду металла. Фото: ГИБДД РО

От удара мотоцикл превратился в груду металла. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области, в Волгодонске, на улице Гаражной произошло серьезное ДТП, сообщили в областной ГИБДД. По данным ведомства, 57-летний водитель «ВАЗ 21093» при развороте не уступил байкеру.

В результате автомобиль и мотоцикл «Сузуки» столкнулись. В итоге 37-летний мотоциклист и его 27-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

- По факту аварии проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе донской ГИБДД.

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