Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской области

Президент России назначил трех новых судей на Дону
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в различных регионах страны, в том числе, и в Ростовской области.
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Из указа следует, что заместителем председателя Ворошиловского районного суда донской столицы стал Владимир Александрович Барвин. Судьей Таганрогского городского суда - Галина Евгеньевна Рафтопуло.
А Зоя Ивановна Бондарева будет работать в арбитражном суде Ростовской области.
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