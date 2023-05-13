Владимир Путин назначил трех новых судей в Ростовской области

Президент России назначил трех новых судей на Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в различных регионах страны, в том числе, и в Ростовской области.

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Из указа следует, что заместителем председателя Ворошиловского районного суда донской столицы стал Владимир Александрович Барвин. Судьей Таганрогского городского суда - Галина Евгеньевна Рафтопуло.

А Зоя Ивановна Бондарева будет работать в арбитражном суде Ростовской области.

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