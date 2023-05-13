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НовостиОбщество13 мая 2023 15:19

В центре Ростова на Пушкинской продлили время дорожных работ

Рассказываем, к каким ограничениям это приведет
Анна ШИЛЯЕВА
Дорожные службы наносят разметку в центре города

Дорожные службы наносят разметку в центре города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, на улице Пушкинской, на участке от Ворошиловского до Буденновского, наносят дорожную разметку. Работы должны были закончить раньше, но продлили до 15 мая.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ростова, с восьми вечера до восьми утра здесь нельзя ставить машины

- Парковка транспортных средств функционирует в период времени с 08:00 до 20:00. Установлены дополнительные временные запрещающие знаки, - прокомментировали в мэрии.

Также в администрации убедительно попросили водителей не оставлять на этом участке дороги автомобили, чтобы не мешать дорожным службам.

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