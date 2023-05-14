Дождь прогнозируют в Ростове 14 мая

В донской столице в воскресенье обещают дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 14 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Осадки выпадут во второй половине дня, ближе к вечеру. Утром будет солнечно, а днем небо начнет затягиваться тучами.

Утром в воскресенье, 14 мая, столбик термометра покажет +21 градус тепла, днем в Ростове +22, вечером от + 13 до +17 градусов.

Порывы ветра составят около двух метров в секунду.

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