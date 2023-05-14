В Ростове до 25 градусов тепла обещают во время рабочей недели

Рабочая неделя в Роствое будет теплой и без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донскую столицу, наконец, пришло тепло. По данным синоптиков, следующая рабочая неделя будет солнечной и без осадков. В понедельник, 15 мая, утром в Ростове обещают 23 градуса тепла. Днем столбик термометра покажет 25 градусов, а вечером + 16. День выдастся малооблачным. Порывы ветра составят до трех метров в секунду.

Во вторник, 16 мая, утром + 22 градуса, днем + 23, вечером +21, облачно с пояснениями. Ветер до трех метров в секунду.

В среду, 17 мая, в Ростове утром +20 градусов, днем + 24, вечером +22. Солнечно, без осадков. Порывы ветра до пяти метров в секунду.

В четверг, 18 мая, утром в Ростове + 21 градус, днем +25, вечером +19. Облачно с пояснениями, ветер до шести метров в секунду.

В пятницу, 19 мая, утром +20, днем +23, вечером + 22. Ветер от трех до четырех метров в секунду. Без осадков.

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