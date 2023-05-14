Полиция прокомментировала «похищение» студенток в Ростове

Девушек увезли в неизвестном направлении двое студентов вуза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове две двух девушек, которые живут в общежитии вуза на Западном, увезли в неизвестном направлении в субботу днем, 13 мая. Студенческий совет общежитий университета заявил, что это было похищение.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в дежурную часть действительно поступало подобное сообщение. Выяснилось, что одна из студенток повздорила с молодым человеком, который учится в этом же вузе.

Во время конфликта девушка с подругой села к парню в машину и они уехали.

- Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, где установили личности всех участников инцидента, - прокомментировали в донском главке.

Вскоре водителя и его друга, который также находился в «Рено», задержали и привезли в отдел полиции.

Во время опроса мужчины рассказали, что между ними и одной из студенток возникла ссора. Тогда они решили отправиться поговорить в другом месте, поэтому девушки и сели к ним в автомобиль.

- Участники конфликта сообщили, что претензий друг к другу не имеют. По данному факту проводится проверка, - добавили в полиции.

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