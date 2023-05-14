В Ростове около студенческого общежития днем похитили двух девушек

Очевидцы рассказали, что подруг затолкали в машину и увезли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов-на-Дону среди бела дня похитили двух студенток, сообщает студенческий совет общежитий ЮФУ.

По словам представителя совета, несколько молодых мужчин приехали к общежитию на белом «Рено». Подкараулив подруг, они затолкали девушек в машину и скрылись в неизвестном направлении.

- Это произошло у КПП со стороны улицы Благодатной , - уточнили в студенческом совете.

К счастью, девушек уже нашли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила у донского главка комментарий по поводу случившегося. Как только он будет продоставлен, мы сразу опубликуем его на сайте.

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