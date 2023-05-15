Днем 15 мая в Ростовской области прогнозируют грозу и усиление ветра

Ветер ожидается северо-западный и западный Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 15 мая, в Ростовской области возможны небольшие дожди, усилится ветер. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

- Ожидаются небольшие и умеренные осадки, днем и вечером гроза. Ветер северо-западный и западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +18-23, местами до +26, - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что местами в северо-западных районах сохранится пожароопасность 4 класса. Жителям Дона напоминают: при любых происшествиях следует обращаться по телефонам «112», «01» или «101» (для мобильных операторов).

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