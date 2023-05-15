В Ростовской области мужчина до смерти забил 90-летнего отца

На время следствия мужчину заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Донецком районе мужчина до смерти забил 90-летнего отца. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 14 мая.

По версии следствия, 10 мая в частном доме между сыном и пожилым отцом завязался конфликт. Во время ссоры 62-летний мужчина взял деревянную палку с металлическим наконечником и несколько раз ударил 90-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

В отношении сына полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого заключили под стражу.

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