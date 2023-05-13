В Калмыкии в аварии с грузовиком погибли четверо человек, двое из которых дети

Авария произошла на федеральной трассе. Фото: пресс-служба МВД Калмыкии

В Калмыкии, в Яшкульскогм районе, на трассе «Ставрополь - Элиста – Астрахань» произошла авария, в которой погибли четверо человек, сообщили в МВД республики.

Четыре человека погибли на месте ДТП. Фото: пресс-служба МВД Калмыкии

По данным ведомства, «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. Удар был такой силы, что иномарку отбросило в сторону и она превратилась в груду металла. Грузовик «ДАФ», за рулем которого находился 33-летний мужчина, опрокинулся на бок.

Фура после удара упала на бок. Фото: пресс-служба МВД Калмыкии

В полиции республики сообщили, что за рулем легкового автомобиля находилась 48- летняя жительница Краснодарского края. Она и трое ее пассажиров скончались на месте ДТП. Известно, что двое погибших — дети.

- В целях координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Яшкульского района, - прокомментировали в прокуратуре Калмыкии.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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