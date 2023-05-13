В Ростовской области на трассе вспыхнул автомобиль

На месте пожара работала одна спецмашина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксайском районе Ростовкой области в субботу днем, 13 мая, на федеральной трассе М-4 «Дон» загорелась машина, сообщили в МЧС региона.

По данным ведомства, вспыхнула «Газель». Пожарные оперативно справились с огнем.

- Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

Источник издания в экстренных службах региона добавил, что, по предварительным данным, пожар случился из-за замыкания в проводке. Точная причина будет известна после экспертизы.

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