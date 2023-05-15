Судоходную компанию «Дон» в Ростовской области возглавил Герман Лопаткин

Создание судоходной компании «Дон» утвердили в апреле 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области руководителем «Судоходной пассажирской компании «Дон» назначили Германа Лопаткина. Информация об этом имеется на сайте донского правительства.
До своего нового назначения, с января 2012 года, Герман Лопаткин занимал пост министра информационных технологий и связи региона. В конце декабря 2020 года специалист сложил эти полномочия.
Еще раньше, с 2002 до 2012 года, чиновник работал на различных руководящих постах в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
Герман Лопаткин окончил Новочеркасское высшее военное училище связи и Северо-Кавказскую академию государственной службы. С 1993 по 1997 годы проходил службу в подразделениях связи Минобороны России.
Напомним, создание «Судоходной пассажирской компании «Дон» утвердили в апреле 2023 года. Размер уставного капитала - 105 млн рублей. Правительству Ростовской области принадлежит 100 % акций нового предприятия.
Судоходная компания должна обеспечить водные перевозки в пределах региона, а также в Анапу, Керчь и Ялту. Для этого планируют закупить два речных судна «Валдай 45Р» и два морских судна «Метеор 120М».
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