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НовостиОбщество15 мая 2023 8:21

Ученый из Ростовской области сообщил о возможном открытии месторождения лития

Сырье может находиться на северо-западе донского региона
Ангелина СКИБА
На Дону, в районе реки Керчик, также обнаружили золотой рудник

На Дону, в районе реки Керчик, также обнаружили золотой рудник

Фото: Евгений САЗОНОВ

В Ростовской области, на территории Восточного Донбасса, могут найти месторождение лития. Об этом на совещании в Минприроды России сообщил заведующий отделом геологии ЮНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада.

- Впервые выделены перспективные рудно-магматические системы. К РМС также приурочены выходы термальных подземных вод с повышенным содержанием хлорид-йона и некоторых рудных элементов, в том числе лития. Это позволяет предположить возможность обнаружения литиевого гидроминерального сырья, - заявил Сергей Парада.

Напомним, территориально к Восточному Донбассу относятся северо-запад Ростовской области и часть Луганской Народной Республики.

Добавим, ранее представитель ЮНЦ РАН также сообщил, что на Дону, в районе реки Керчик, обнаружили золотой рудник, который пока не разрабатывают.

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