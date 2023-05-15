В Ростове в память о погибшей учительнице Лидии Радченко установят мемориальную доску

Ростовчанку нашли в ливневке в Октябрьском районе Ростова. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове-на-Дону до конца месяца должны открыть мемориальную доску с именем погибшей учительницы Лидии Радченко. Такое поручение на планерке в городской администрации озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Определитесь, пожалуйста, со школой и родственниками, где будет находиться мемориальная доска. Она может быть на доме, где проживала ростовчанка, или на школе. До конца месяца вы должны ее установить, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также глава администрации потребовал привести в порядок место, где погибла женщина. Напомним, пожилую ростовчанку, предположительно, во время дождя затянуло в ливневку, которая не была огорожена и не имела никаких обозначений.

- Сделайте экспертизу, посмотрите еще раз очень внимательно эту ливневку. Она по паспорту идет открытая. Проведите исследования. Посмотрите места перехода людей, они должны быть безопасными. Предусмотрите поручни и ограждения, - сказал Алексей Логвиненко.

Напомним, 81-летняя Лидия Радченко погибла 28 апреля. В этот день, по данным властей, за два часа в городе выпала примерно месячная норма осадков.

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