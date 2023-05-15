С 27 мая в Ростове запретят парковку транспорта на Театральном проспекте

Стоянку машин запретят от Восточной до Максима Горького Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 мая в Ростове-на-Дону запретят парковку на Театральном проспекте. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- Остановка и стоянка машин будет запрещена на проспекте Театральном, от Восточной до Максима Горького с западной стороны, - говорится в сообщении.

Ограничения введут «для повышения пропускной способности проезжей части и безопасности дорожного движения».

Добавим, с 27 мая в Ростове-на-Дону также введут односторонний проезд на улице Народного Ополчения, от Соборного до Семашко в восточном направлении. Четную сторону закроют для транспорта, парковка будет действовать по нечетной стороне улицы.

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