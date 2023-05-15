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НовостиОбщество15 мая 2023 11:02

С 27 мая в Ростове запретят парковку транспорта на Театральном проспекте

Ограничения введут для повышения пропускной способности улицы
Ангелина СКИБА
Стоянку машин запретят от Восточной до Максима Горького

Стоянку машин запретят от Восточной до Максима Горького

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 мая в Ростове-на-Дону запретят парковку на Театральном проспекте. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- Остановка и стоянка машин будет запрещена на проспекте Театральном, от Восточной до Максима Горького с западной стороны, - говорится в сообщении.

Ограничения введут «для повышения пропускной способности проезжей части и безопасности дорожного движения».

Добавим, с 27 мая в Ростове-на-Дону также введут односторонний проезд на улице Народного Ополчения, от Соборного до Семашко в восточном направлении. Четную сторону закроют для транспорта, парковка будет действовать по нечетной стороне улицы.

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