На Дону за месяц почти 300 тысяч человек проголосовали за будущее благоустройство парков и скверов

Для голосования надо иметь учетную запись на Госуслугах. Также этом можно сделать через приложение, установленное на планшеты волонтеров. Фото: правительство области.

Более 295 тысяч человек уже приняли участие в голосовании за будущее благоустройство парков и скверов Дона. Это произошло за месяц, начиная с 15 апреля. Осталось чуть более двух недель до окончания голосования.

— Платформа является одним из наиболее эффективных инструментов по вовлечению граждан в вопросы благоустройства. Она упрощает опрос граждан в части общественных пространств на территориях муниципальных образований Ростовской области. С ее помощью граждане фактически принимают участие в формировании облика своих городов и посёлков, с учётом своих пожеланий и потребностей, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Онлайн-голосование, организованное в Донском регионе, привлекло 135 общественных территорий, расположенных во всех 55 муниципальных образованиях. Лидером голосования на сегодняшний день является сквер Победы, который находится в селе Покровском Неклиновского района. Эта территория является продолжением пешеходной зоны «Аллея Славы». Более 13 тысяч человек проголосовали за этот объект.

На втором месте находится сквер на площади Героев в городе Аксае, а на третьем месте — общественная территория в станице Задоно-Кагальницкой Семикаракорского района.

Процесс голосования устроен очень просто: каждый дончанин старше 14 лет может проголосовать на странице za.gorodsreda.ru, используя платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Важно отметить, что проголосовать можно только за территорию, расположенную по месту регистрации.

Для того чтобы помочь гражданам принять участие в голосовании, в Ростовской области был создан волонтерский штаб.

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Основная задача волонтеров — ознакомить граждан с процедурой голосования и помочь им проголосовать за понравившийся объект (подробности)