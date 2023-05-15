В Волгодонске без вести пропал 10-летний мальчик

Поисковики прочесывают все районы города. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Волгодонске разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Согласно информации, ребенка последний раз видели 15 мая. Мальчик не выходит на связь с близкими почти целый день. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Сейчас они обходят все районы и улицы города в поисках ребенка. К поискам подключились и неравнодушные горожане.

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