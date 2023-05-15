В Ростовской области производитель полуприцепов получит заем в 50 млн рублей

Льготный кредит поможет нарастить объемы производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области одному из машиностроительных предприятий одобрили заем в 50 млн рублей. Деньги поступят из Регионального фонда развития промышленности на закупку оборудования для производства комплектующих, сообщают власти.

- В течение ближайших трех лет компания планирует вложить 250 млн рублей в производство комплектующих. Кроме того, до конца 2023 года на базе предприятия должны организовать 300 дополнительных рабочих мест, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Сейчас на донском предприятии создают комплектующие для грузовой техники, в частности корзины для запасного колеса и боковой защиты. Годовой объем выпуска этой продукции превысил две тысячи комплектов. Льготный кредит поможет нарастить объемы производства еще на 30 % уже до конца года.

Также на площадке выпускают импортозамещающую продукцию, например, замки и опоры для гидроцилиндров зерновоза. Сейчас испытывают задние распашные ворота на шторном полуприцепе.

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