Сити-менеджер Ростова предложил отлавливать людей, попавших в потоки ливневой воды

Глава администрации потребовал сделать ливневки безопасными. Фото: читатели «КП - Ростов-на-Дону»

В Ростове-на-Дону, в местах, которые нельзя перекрыть во время ливней, должны дежурить посты. Людей, попавших в поток воды, обязаны оперативно спасать. Такое заявление на планерке сделал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Если кто-то захочет войти в поток, мы должны их вовремя спасти. Если кто-то необдуманно пойдет в воду, мы его отловим. Так должно быть по всему городу, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также потребовал провести проверку и сделать городские ливневки безопасными.

- Посмотрите, пожалуйста, все проблемные места. Пока мы проектируем и делаем документы, уйдет много времени. Поставьте щиты. Такие истории, как 28 апреля, повторяться не должны, - подчеркнул сказал Алексей Логвиненко.

Напомним, 28 апреля в донской столице прошел сильный дождь. После стихии в ливневой канализации нашли тело пожилой учительницы Лидии Радченко. Предварительно, женщину затянуло потоком в водосток. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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