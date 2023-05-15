В Ростовской области около двух тысяч казаков приняли участие в военно-полевом походе

Главным событием стали показательные выступления конных взводов. Фото: правительство области.

По случаю 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова, около двух тысяч донских казаков приняли участие в XVI военно-полевом выходе. Заместитель губернатора Ростовской области и атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков сообщил об этом.

Марш-бросок, протяженностью в восемь километров, стартовал у храма в хуторе Дядин Белокалитвинского района, а завершился у Поцелуевского родника. Представители казачьих обществ, женского движения и учебных учреждений Ростовской области прошли единым строем под казачьи песни. Баянисты и барабанщики сопровождали колонну.

Глава администрации Белокалитвинского района, Ольга Мельникова, приветствовала участников мероприятия и подчеркнула, что казачество является самой действенной системой воспитания достойных граждан России и истинных патриотов своей страны.

— Военно-полевые выходы в регионе проходят с 2005 года, с каждым годом растет число участников, — отметил Сергей Бодряков. — Главной целью мероприятия является военно-патриотическая работа, в том числе с подрастающим поколением.

На трех отдыхах, организованных для участников и гостей, прошла насыщенная культурная программа. Молодые люди из разных районов Ростовской области продемонстрировали свою удаль в военно-спортивной игре «Вихрь», а автомобилисты ДОСААФ проявили свое мастерство в преодолении бездорожья на КамАЗах.

Также был проведен конкурс песни среди казачьих обществ «За Веру, Дон и Отечество». В рамках мероприятия состоялся обряд проводов на службу пяти казаков, которые вскоре вступят в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Однако главным событием стали показательные выступления конных взводов.

— Казаки принимают участие в специальной военной операции, казаки-дружинники ведут работу по охране общественного порядка на территории городов, станиц, хуторов Ростовской области, также в зоне их ответственности военно-патриотическая работа. Других целей у казаков нет — только служить России, — подчеркнул Сергей Бодряков, говоря о роли современного казачества.

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