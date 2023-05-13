В Ростове в парке Горького состоится фестиваль казачьей песни

В Ростове пройдет фестиваль казачьей песни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице, в парке Горького, с летней эстрады несколько дней будут звучать казачьи мотивы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 16 по 19 мая здесь будет проходить фестиваль «Звучи, звучи, казачья песня». Мероприятие посвящено 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова.

На сцене будут выступать детские ансамбли и камерные хоры. 19 мая , в финальный день, гала-концерт участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пройдет арт-фестиваль уличного искусства «ПроЛюбовь»

Благодаря ему в городе появится новый экскурсионный маршрут (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону гала-концертом завершился региональный этап «Российской студенческой весны-2023»

В областном этапе приняли участие больше 15 тысяч учащихся вузов и колледжей (подробнее)