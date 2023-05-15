В Волгодонске нашли без вести пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенок не выходил на связь практически целый день . Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Волгодонске нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно информации, ребенка искали практически весь день. Он перестал выходить на связь 15 мая. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Мальчика удалось найти ближе к вечеру. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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