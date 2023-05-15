За первый квартал 2023 года доходы бюджета Ростовской области составили 71,5 млрд рублей

Расходы региона в первом квартале составили 64 млрд рублей. Фото: правительство Ростовской области
В Ростовской области за первый квартал текущего года доходы бюджета региона составили 71,5 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте областного правительства.
По словам министра финансов Лилии Федотовой, в сравнении с прошлым годом рост прибыли региона составил 12,5%. Несмотря на нестабильное поступление доходов в начале года ситуация по итогам первого квартала стабилизировалась, основные налоговые платежи поступили. Также налоговые и неналоговые доходы составили 53,2 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом показатели выросли на 23%. Безвозмездные поступления составили 18 млрд рублей.
Что касается расходов, то они составили 64 млрд рублей, что на 29% больше, чем в прошлом году.
Отметим, что на реализацию 23 госпрограмм в донском регионе направили больше 61 млрд рублей.
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