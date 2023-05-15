В Таганроге на рабочей неделе синоптики обещают до +23 градусов

В приморском городе с понедельника по среду синоптики прогнозируют солнечную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на рабочей неделе ожидается до +23 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В приморском городе с понедельника по среду синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут до +21 градуса. Порывы ветра в эти дни достигнут семи метров в секунду.

А с четверга по пятницу в Таганроге горожан будет ждать переменная облачность, но без осадков. До конца рабочей недели температура составит до +23 градусов.

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