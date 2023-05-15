В Ростовской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают 4,4 тысячи семей

Материальную помощь с июня будут получать 5-го числа каждого месяца Фото: Архив "КП"

В Ростовской области 4,4 тысячи семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Мера поддержки предназначена семьям. где доход ниже прожиточного минимума на человека. С 2023 года выплата будет назначаться на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Отметим, что раньше родители могли получить эту выплату только на второго ребенка.

Кроме того, с июня она будет начисляться каждое 5-е число месяца. Средства будут приходить за предыдущий месяц. Так, 5 июня семьи получат выплаты за май.

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