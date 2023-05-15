В Песчанокопском районе привели в порядок детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство через суд обязало орган местного самоуправления отремонтировать игровую зону
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Песчанокопском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали детскую площадку. Об этом 15 мая сообщили на сайте надзорного ведомства Ростовской области.
Речь идет об игровой площадке на территории парка в селе Поливянка. После проверки прокуратуры оказалось, что техническое состояние не соответствовало нормативным требованиям. На инвентаре было множество дефектов и повреждений, отсутствовало специальное покрытие. Местная администрация не принимала меры к устранению этих нарушений.
В суд направили исковое заявление об обязании привести площадку в надлежащее состояние. Иск удовлетворили, а вскоре ответственные лица организовали ремонт детской игровой зоны.
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