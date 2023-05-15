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НовостиОбщество15 мая 2023 18:27

В Песчанокопском районе привели в порядок детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство через суд обязало орган местного самоуправления отремонтировать игровую зону
Лейла МИРИШОВА
Надзорное ведомство через суд обязало орган местного самоуправления отремонтировать игровую зону

Надзорное ведомство через суд обязало орган местного самоуправления отремонтировать игровую зону

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Песчанокопском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали детскую площадку. Об этом 15 мая сообщили на сайте надзорного ведомства Ростовской области.

Речь идет об игровой площадке на территории парка в селе Поливянка. После проверки прокуратуры оказалось, что техническое состояние не соответствовало нормативным требованиям. На инвентаре было множество дефектов и повреждений, отсутствовало специальное покрытие. Местная администрация не принимала меры к устранению этих нарушений.

В суд направили исковое заявление об обязании привести площадку в надлежащее состояние. Иск удовлетворили, а вскоре ответственные лица организовали ремонт детской игровой зоны.

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