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НовостиОбщество15 мая 2023 19:36

В Ростовской области за первые четыре месяца этого года произошло 41 ДТП, где пострадали дети

Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести
Лейла МИРИШОВА
Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести

Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области за первые четыре месяца текущего года произошла 41 авария, где пострадали дети. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

По информации ведомства, число аварий с несовершеннолетними пассажирами по сравнению с прошлым годом стало больше на 11,1%. Все дети получили различные травмы, шесть из них погибли. Отметим, что в двух авариях за рулём находились 16-летний водитель автомобиля и 14-летний водитель мопеда. Наибольшее число аварий случилось по причине превышения скорости.

- Из шести погибших детей четверо перевозились с нарушениями требований к перевозке детей: годовалый ребёнок – на заднем сиденье на руках у матери, 14-летний ребёнок – на переднем пассажирском сиденье не пристёгнутый ремнём безопасности, 7-летний ребёнок – находился на заднем пассажирском сиденье, но не был пристёгнут, 5-летний ребёнок на заднем сиденье был пристёгнут ремнём безопасности с использованием направляющей лямки ремня «треугольник», – прокомментировали в ведомстве.

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