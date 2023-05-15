В Ростовской области за первые четыре месяца этого года произошло 41 ДТП, где пострадали дети

Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области за первые четыре месяца текущего года произошла 41 авария, где пострадали дети. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

По информации ведомства, число аварий с несовершеннолетними пассажирами по сравнению с прошлым годом стало больше на 11,1%. Все дети получили различные травмы, шесть из них погибли. Отметим, что в двух авариях за рулём находились 16-летний водитель автомобиля и 14-летний водитель мопеда. Наибольшее число аварий случилось по причине превышения скорости.

- Из шести погибших детей четверо перевозились с нарушениями требований к перевозке детей: годовалый ребёнок – на заднем сиденье на руках у матери, 14-летний ребёнок – на переднем пассажирском сиденье не пристёгнутый ремнём безопасности, 7-летний ребёнок – находился на заднем пассажирском сиденье, но не был пристёгнут, 5-летний ребёнок на заднем сиденье был пристёгнут ремнём безопасности с использованием направляющей лямки ремня «треугольник», – прокомментировали в ведомстве.

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