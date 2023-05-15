В Волгодонске мужчину будут судить за убийство товарища и угон его авто

Уголовное дело направили в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске 55-летнего мужчину будут судить за убийство товарища и угон его машины. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, осенью прошлого года мужчина вместе с 56-летним товарищем распивали спиртное в квартире. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в драку. Мужчина нанес своему товарищу несколько ударов руками и ногами. От полученных травм тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, он положил тело знакомого в его же автомобиль и вывез в лес, а машину решил оставить себе. Вскоре его задержали и возбудили уголовное дело по статьям "Кража" и "Убийство". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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(Подробности)