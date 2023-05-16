В Батайске в ДНТ сгорел частный дом

Пламя охватило порядка 30 квадратных метров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Батайске сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 15 мая в ДНТ "Труд" на улице 10-линия.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 14:50. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило около 30 квадратов. Полностью потушить дом удалось только спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали две спецмашины и девять спасателей. Причина пожара устанавливается.

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