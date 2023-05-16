Маршрут электрички Лихая – Ростов изменится 18 мая

В донскую столицу поезд прибудет в 11:57 согласно графику.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Электричка Лихая – Ростов будет ходить по измененному расписанию 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Ростовской области.
По информации ведомства, причиной изменения работы транспорта стали ремонтные работы. Так, со станции Лихая состав будет отправляться на 17 минут раньше – в 7:36. В донскую столицу поезд прибудет в 11:57 согласно графику.
Отметим, что жителям Ростовской области стоит заранее изучить обновленное расписание электричек.
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