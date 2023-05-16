В Ростовской области синоптики прогнозируют грозу и дожди

В северных района региона порывы ветра достигнут 14 метров в секунду Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области синоптики предупредили жителей о грозе и кратковременных дождях. Соответствующая информация появилась на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным специалистов, на территории области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь и гроза. В остальное время осадков не ожидается.

Скорость ветра в большинстве районах составит до 11 метров. Однако, в северной части региона порывы достигнут до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8…13°, по северу до 4°, а в дневное время до 20…25°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о вооруженном мужчине, расстрелявшем тестя, тещу и свояка в Ростовской области

Местные жители рассказали о причине скандала после которого 31-летний житель хутора в Ростовской области убил двух родственников и ранил тещу

(Подробности)