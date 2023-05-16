В Ростове в деле о полицейской ОПГ могут появиться фамилии чиновников

Подозреваемые дают показания не только на «своих» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в деле о полицейской ОПГ могут появиться имена высокопоставленных чиновников, действующих и бывших. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники.

- Те, кто сотрудничают со следствием, дают показания не только на «своих», - прокомментировал источник.

Журналисты не стали полностью раскрывать поступившую информацию, поэтому имена чиновников, которые могут попасть под подозрение, остались неизвестными.

Добавим, по данным 1rnd.ru, количество предполагаемых участников преступной группы уже возросло почти до 40 человек. Пока известно о задержании руководителей двух районных отделов полиции, а также нескольких экс-полицейских и гражданских.

Напомним, предварительно, задержанные занимались поборами среди бизнесменов, имевших торговые площади. Взятки от 3 до 50 тысяч рублей требовали за покровительство и защиту в случае нарушений.

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